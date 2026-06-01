OISEAUX DE NOS VILLAGES Nézignan-l’Évêque
OISEAUX DE NOS VILLAGES Nézignan-l’Évêque vendredi 26 juin 2026.
Nézignan-l’Évêque
OISEAUX DE NOS VILLAGES
Place de la Mairie Nézignan-l’Évêque Hérault
Tarif : 6 – 6 – 6 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-26
fin : 2026-06-26
Date(s) :
2026-06-26
Partez à la découverte des oiseaux de nos villages !
Les virtuoses rases-mottes et les accrobaties aériennes des hirondelles et martinets vous émerveilleront !
Une éducatrice LPO vous expliquera leur mode de vie, comment les reconnaître et les protéger !
Les oiseaux de nos villages !
Partez à la découverte des virtuoses du rase-mottes et des acrobaties aériennes qui peuplent nos façades. Les hirondelles et les martinets !
Une éducatrice nature de la LPO Occitanie vous expliquera leurs incroyables modes de vie, et comment les reconnaître, les protéger et ainsi recenser les nids sur la commune pour mieux les protéger.
Une animation pour tous alliant découverte, sciences, observation et sans doute de l’émerveillement. .
Place de la Mairie Nézignan-l’Évêque 34120 Hérault Occitanie +33 4 67 21 76 25 vias@capdagde.com
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English :
Discover the birds of our villages!
The virtuoso swallows and swifts will amaze you with their swooping and aerial acrobatics!
An LPO educator will explain how they live, how to recognize them and how to protect them!
L’événement OISEAUX DE NOS VILLAGES Nézignan-l’Évêque a été mis à jour le 2026-06-10 par 34 ADT34