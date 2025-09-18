OISEAUX DE NUIT Carcassonne

Pour sa première exposition, le Hangar Blanc a l’honneur d’accueillir Oiseaux de nuit, deuxième opus d’un projet conçu et produit par deux institutions de référence : le LaM Lille Métropole Musée d’art moderne, d’art contemporain et d’art brut, et La Condition Publique à Roubaix.

Vernissage le 18 septembre à 19H30

Présentée initialement dans le cadre de la saison Fiesta lille3000 à Roubaix, l’exposition se déploie désormais à Carcassonne, en dialogue avec le lieu et son territoire.

Elle rassemble dix artistes d’une même génération, actifs entre Lille, Bruxelles, Marseille et Paris, qui proposent des œuvres inédites ou réadaptées pour l’occasion.

Oiseaux de nuit explore la fête comme phénomène social et espace de métamorphose, où se brouillent parfois les rapports entre centres et marges, bousculant nos cadres de vie et ouvrant de nouvelles perspectives collectives et individuelles.

Dessins, installations, sculptures, peintures, vidéos et dispositifs sonores convoquent carnavals, cultures nocturnes, rituels populaires et figures hybrides pour composer un récit pluriel, où la nuit devient le terrain d’expression de nouveaux imaginaires.

Artistes Clément Courgeon, Kenny Dunkan, Aïda Bruyère, Ugo Woatzi, Lenny Rébéré, Hugo Servanin, Barbara Léon Leclercq, Lou Le Forban, Beatrice Celli, Yosra Mojtahedi

Commissaires d’expositions Grégoire Prangé, Ninon Duhamel

English :

For its first exhibition, Hangar Blanc is honored to welcome Oiseaux de nuit, the second opus in a project conceived and produced by two benchmark institutions: LaM ? Lille Métropole Musée d?art moderne, d?art contemporain et d?art brut, and La Condition Publique in Roubaix.

Opening: September 18, 7:30 pm

Initially presented as part of the Fiesta lille3000 season in Roubaix, the exhibition is now on show in Carcassonne, in dialogue with the site and its territory.

It brings together ten artists of the same generation, active between Lille, Brussels, Marseille and Paris, who propose new works or those adapted for the occasion.

Oiseaux de nuit explores the party as a social phenomenon and a space of metamorphosis, where relationships between centers and margins are sometimes blurred, shaking up our frameworks of life and opening up new collective and individual perspectives.

Drawings, installations, sculptures, paintings, videos and sound devices summon carnivals, nocturnal cultures, popular rituals and hybrid figures to compose a plural narrative, where night becomes the terrain for expressing new imaginaries.

Artists Clément Courgeon, Kenny Dunkan, Aïda Bruyère, Ugo Woatzi, Lenny Rébéré, Hugo Servanin, Barbara Léon Leclercq, Lou Le Forban, Beatrice Celli, Yosra Mojtahedi

Exhibition curators: Grégoire Prangé, Ninon Duhamel

German :

Für seine erste Ausstellung hat der Hangar Blanc die Ehre, Nachtvögel zu beherbergen, den zweiten Teil eines Projekts, das von zwei bedeutenden Institutionen konzipiert und produziert wurde: dem LaM ? Lille Métropole Musée d’art moderne, d’art contemporain et d’art brut und La Condition Publique in Roubaix.

Vernissage: 18. September, 19:30 Uhr

Die Ausstellung, die ursprünglich im Rahmen der Fiesta lille3000-Saison in Roubaix gezeigt wurde, findet nun in Carcassonne statt und steht im Dialog mit dem Ort und seiner Umgebung.

Sie vereint zehn Künstler einer Generation, die zwischen Lille, Brüssel, Marseille und Paris tätig sind und bisher unveröffentlichte oder für diesen Anlass neu adaptierte Werke präsentieren.

Oiseaux de nuit untersucht das Fest als soziales Phänomen und als Raum der Metamorphose, in dem die Beziehungen zwischen Zentren und Rändern manchmal verschwimmen, unsere Lebensumstände erschüttern und neue kollektive und individuelle Perspektiven eröffnen.

Zeichnungen, Installationen, Skulpturen, Gemälde, Videos und Soundtracks greifen auf Karneval, Nachtkulturen, populäre Rituale und hybride Figuren zurück, um eine pluralistische Erzählung zu komponieren, in der die Nacht zum Ausdrucksfeld neuer Imaginationen wird.

Künstler/innen: Clément Courgeon, Kenny Dunkan, Aïda Bruyère, Ugo Woatzi, Lenny Rébéré, Hugo Servanin, Barbara Léon Leclercq, Lou Le Forban, Beatrice Celli, Yosra Mojtahedi

Ausstellungskuratoren: Grégoire Prangé, Ninon Duhamel

Italiano :

Per la sua prima mostra, l’Hangar Blanc ha l’onore di ospitare Oiseaux de nuit, seconda puntata di un progetto ideato e realizzato da due importanti istituzioni: LaM ? Lille Métropole Musée d’art moderne, d’art contemporain et d’art brut, e La Condition Publique di Roubaix.

Inaugurazione: 18 settembre alle 19.30

Presentata inizialmente nell’ambito della stagione Fiesta lille3000 a Roubaix, la mostra viene ora esposta a Carcassonne, in dialogo con il luogo e l’ambiente circostante.

Riunisce dieci artisti della stessa generazione, attivi a Lilla, Bruxelles, Marsiglia e Parigi, con opere inedite o adattate per l’occasione.

Oiseaux de nuit esplora la festa come fenomeno sociale e spazio di metamorfosi, dove il rapporto tra centro e margine è talvolta confuso, scuotendo il nostro modo di vivere e aprendo nuove prospettive collettive e individuali.

Disegni, installazioni, sculture, dipinti, video e dispositivi sonori attingono a carnevali, culture notturne, rituali popolari e figure ibride per comporre una narrazione plurale, in cui la notte diventa il terreno per esprimere nuovi immaginari.

Artisti Clément Courgeon, Kenny Dunkan, Aïda Bruyère, Ugo Woatzi, Lenny Rébéré, Hugo Servanin, Barbara Léon Leclercq, Lou Le Forban, Beatrice Celli, Yosra Mojtahedi

Curatori della mostra: Grégoire Prangé, Ninon Duhamel

Espanol :

En su primera exposición, Hangar Blanc tiene el honor de acoger Oiseaux de nuit, segunda entrega de un proyecto concebido y producido por dos instituciones de primer orden: LaM ? Lille Métropole Musée d’art moderne, d’art contemporain et d’art brut, y La Condition Publique de Roubaix.

Inauguración: 18 de septiembre a las 19.30 h

Presentada inicialmente en el marco de la Fiesta lille3000 de Roubaix, la exposición se presenta ahora en Carcasona, en diálogo con el lugar y su entorno.

Reúne a diez artistas de una misma generación, que trabajan en Lille, Bruselas, Marsella y París, con obras inéditas o adaptadas para la ocasión.

Oiseaux de nuit explora la fiesta como fenómeno social y espacio de metamorfosis, donde la relación entre centros y márgenes se difumina a veces, sacudiendo la forma en que vivimos y abriendo nuevas perspectivas colectivas e individuales.

Dibujos, instalaciones, esculturas, pinturas, vídeos y dispositivos sonoros se inspiran en los carnavales, las culturas nocturnas, los rituales populares y las figuras híbridas para componer una narrativa plural, donde la noche se convierte en el terreno de expresión de nuevos imaginarios.

Artistas Clément Courgeon, Kenny Dunkan, Aïda Bruyère, Ugo Woatzi, Lenny Rébéré, Hugo Servanin, Barbara Léon Leclercq, Lou Le Forban, Beatrice Celli, Yosra Mojtahedi

Comisarios de la exposición: Grégoire Prangé, Ninon Duhamel

