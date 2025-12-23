Oiseaux d’eau hivernants

Rosnay Indre

Tarif : 5 – 5 – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-02-11 14:00:00

fin : 2026-02-11 17:00:00

Date(s) :

2026-02-11

Dans le cadre de la journée mondiale des zones humides, accompagné d’un ornithologue, vous irez découvrir les étangs les plus prisés du moment.

La Brenne est l’une des plus grande zone humide de France mais également un des plus importants sites d’hivernage d’oiseaux d’eau. Accompagné d’un ornithologue, vous irez découvrir les étangs les plus prisés du moment. Les espèces nordiques comme le Harle piette et le Garrot à œil d’or seront, espérons-le, au rendez-vous. 5 .

Rosnay 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 12 13 tourisme@parc-naturel-brenne.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Accompanied by an ornithologist, you’ll discover today’s most popular ponds as part of World Wetlands Day.

L’événement Oiseaux d’eau hivernants Rosnay a été mis à jour le 2025-12-23 par Destination Brenne