Oiseaux des bois – Sortie Panda Club – WWF Genève, Le Bois-de-la-Bâtie,

Oiseaux des bois – Sortie Panda Club – WWF Genève Mercredi 29 avril, 13h00 Le Bois-de-la-Bâtie

CHF 15.-

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-29T13:00:00+02:00 – 2026-04-29T17:00:00+02:00

Fin : 2026-04-29T13:00:00+02:00 – 2026-04-29T17:00:00+02:00

Les oiseaux sont partout autour de nous et, lorsque le printemps arrive, leurs chants mélodieux égayent nos journées. Aimerais-tu en apprendre davantage sur les oiseaux de nos forêts? Si tu aimes les animaux à plumes, munis-toi d’une paire de jumelles et viens observer les piafs du Bois de la Bâtie!

Le Bois-de-la-Bâtie Ch. de la Bâtie, 1235 [{« type »: « link », « value »: « https://events.wwf.ch/fr/oiseaux-des-bois-sortie-panda-club-geneve-4a6vVj1auH/overview »}] http://www.ville-geneve.ch/plan-ville/parcs-jardins-plages-bains-publics/le-bois-de-la-batie/

Si tu aimes les animaux à plumes, munis-toi d’une paire de jumelles et viens observer les piafs du Bois de la Bâtie!

WWF Genève