Oiseaux des bords de l’Ain à Champagnole Place Charles de Gaulle Champagnole

À proximité du centre ville et en longeant l’Ain, venez rencontrer le cincle plongeur, la bergeronnette des ruisseaux, le harle bièvre et les oiseaux chanteurs des buissons du bord de rivière !

RDV à 8 h 30 devant la mairie de Champagnole. Retour prévu à 12 h 30. Inscription auprès de Thierry Petit au 06 81 82 45 61 (attention, places limitées). .

