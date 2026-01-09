Oiseaux des bords de l’Ain à Champagnole Place Charles de Gaulle Champagnole
Place Charles de Gaulle Devant la mairie de Champagnole Champagnole Jura
2026-04-06 08:30:00
2026-04-06 12:30:00
2026-04-06
À proximité du centre ville et en longeant l’Ain, venez rencontrer le cincle plongeur, la bergeronnette des ruisseaux, le harle bièvre et les oiseaux chanteurs des buissons du bord de rivière !
RDV à 8 h 30 devant la mairie de Champagnole. Retour prévu à 12 h 30. Inscription auprès de Thierry Petit au 06 81 82 45 61 (attention, places limitées). .
