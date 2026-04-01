Heugnes

Oiseaux des forêts

Heugnes Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-15 09:30:00

fin : 2026-04-15

Date(s) :

2026-04-15

En avril, les arbres encore sans trop de feuilles permettent d’observer plus facilement les oiseaux forestiers et notamment les pics pour lesquels la période de reproduction bat son plein.

On peut alors entendre résonner le puissant tambourinage du Pic noir ou le cri plaintif du fantomatique Pic cendré. Sortie en extérieur. Les lieux de rendez-vous vous seront communiqués par email à la suite de votre inscription. .

Heugnes 36180 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 22 60 20 animations@indrenature.net

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English :

In April, when the trees are still leafless, it’s easier to observe forest birds, especially woodpeckers, which are in full breeding season.

L’événement Oiseaux des forêts Heugnes a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Pays de Valençay