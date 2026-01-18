Oiseaux des jardins Médiathéque Plozévet

Oiseaux des jardins

Médiathéque 30 Avenue Georges Le Bail Plozévet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-21

fin : 2026-01-21

Date(s) :

2026-01-21

En prévision du week end de comptage des oiseaux des jardins, venez vous former à leur reconnaissance !

Inscription et réservation obligatoire par mail à animateur.enviro@cchpb.com ou 06 73 86 64 71. .

Médiathéque 30 Avenue Georges Le Bail Plozévet 29710 Finistère Bretagne +33 6 73 86 64 71

