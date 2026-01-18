Oiseaux des jardins Médiathéque Plozévet
Oiseaux des jardins
Médiathéque 30 Avenue Georges Le Bail Plozévet Finistère
En prévision du week end de comptage des oiseaux des jardins, venez vous former à leur reconnaissance !
Inscription et réservation obligatoire par mail à animateur.enviro@cchpb.com ou 06 73 86 64 71. .
