Oiseaux d’hiver Parking des Cinq Tailles Thumeries

Oiseaux d’hiver

Parking des Cinq Tailles 56 rue Emile Zola Thumeries Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 09:00:00

fin : 2025-11-15 11:00:00

Date(s) :

2025-11-15

Quand l’automne s’installe, un incroyable ballet aérien débute. Venez explorer le phénomène des migrations, comprendre les défis rencontrés par ces aventuriers ailés, et pourquoi les zones humides comme les Cinq Tailles sont essentielles pour leur repos.

Parking des Cinq Tailles 56 rue Emile Zola Thumeries 59239 Nord Hauts-de-France contact@hautsdefrancetourisme.com

English :

When autumn sets in, an incredible aerial ballet begins. Come and explore the phenomenon of migration, understand the challenges faced by these winged adventurers, and why wetlands like the Cinq Tailles are essential for their rest.

German :

Wenn der Herbst beginnt, beginnt ein unglaubliches Luftballett. Erforschen Sie das Phänomen der Migration, verstehen Sie die Herausforderungen, denen sich diese geflügelten Abenteurer stellen müssen, und warum Feuchtgebiete wie die Fünf Taillen für ihre Erholung von entscheidender Bedeutung sind.

Italiano :

Quando arriva l’autunno, inizia un incredibile balletto aereo. Venite a scoprire il fenomeno della migrazione, a comprendere le sfide affrontate da questi avventurieri alati e a capire perché zone umide come le Cinq Tailles sono essenziali per il loro riposo.

Espanol :

Cuando llega el otoño, comienza un increíble ballet aéreo. Venga y explore el fenómeno de la migración, comprenda los retos a los que se enfrentan estos aventureros alados y por qué humedales como los Cinq Tailles son esenciales para su descanso.

