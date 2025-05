Oiseaux du Ballon d’Alsace – Col des Démineurs Saint-Maurice-sur-Moselle, 10 juillet 2025 10:00, Saint-Maurice-sur-Moselle.

Vosges

Oiseaux du Ballon d’Alsace Col des Démineurs 42 Route du Ballon d’Alsace Saint-Maurice-sur-Moselle Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Jeudi 2025-07-10 10:00:00

fin : 2025-08-08 12:00:00

Date(s) :

2025-07-10

2025-08-08

Balade ludique pour apprendre à reconnaître les oiseaux des forêts et de la chaume du Ballon d’Alsace. 2h 2km +75mTout public

0 .

Col des Démineurs 42 Route du Ballon d’Alsace

Saint-Maurice-sur-Moselle 88560 Vosges Grand Est +33 6 84 94 66 65

English :

A fun walk to learn how to recognize the birds of the Ballon d’Alsace forests and thatch. 2h 2km +75m

German :

Spielerischer Spaziergang, bei dem Sie lernen, die Vögel der Wälder und des Stoppelfeldes des Ballon d’Alsace zu erkennen. 2h 2km +75m

Italiano :

Una passeggiata divertente per imparare a riconoscere gli uccelli delle foreste e della paglia del Ballon d’Alsazia. 2h 2km +75m

Espanol :

Un divertido paseo para aprender a reconocer las aves de los bosques y pajonales del Ballon d’Alsace. 2h 2km +75m

L’événement Oiseaux du Ballon d’Alsace Saint-Maurice-sur-Moselle a été mis à jour le 2025-05-09 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES