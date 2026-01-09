Oiseaux du printemps à l’étang du Pasquier

6 Grande Rue Le Pasquier Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19 08:30:00

fin : 2026-04-19 12:30:00

Date(s) :

2026-04-19

Partez à la découverte des passereaux des haies (bruants, fauvettes…), des oiseaux du plan d’eau (grèbes, fuligules…) et des oiseaux migrateurs comme la sarcelle d’été et la cigogne blanche qui se rencontrent régulièrement sur cet étang communal.

RDV à 8 h 30 devant la mairie de Le Pasquier. Retour prévu à 12 h 30. Inscription auprès de Thierry Petit au 06 81 82 45 61 (attention, places limitées). .

6 Grande Rue Le Pasquier 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 81 82 45 61

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Oiseaux du printemps à l’étang du Pasquier

L’événement Oiseaux du printemps à l’étang du Pasquier Le Pasquier a été mis à jour le 2026-01-09 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)