Oiseaux du silence : escapade naturaliste au Père Lachaise Cimetière du Père-Lachaise Paris

Découvrez au détour des tombes, les oiseaux du Père Lachaise, discret et parfois inaperçus, cette balade matinale vous apprendra à les observer en se fondant dans le décor mortuaire dans les différentes allées et chemins du cimetière. Une balade au coeur d’un des plus grand cimetière de Paris, refuge d’une biodiversité discrète et insoupçonnée.

– Point de Rendez-vous suivre ce lien :point de rendez-vous

– Accès au Père Lachaise: Métro ligne 2 et ligne 3, bus lignes 61,69 et 71

– Jumelles et appareils photos conseillés.

Balade découverte des oiseaux au cimetière du Père Lachaise.

Le lundi 19 janvier 2026

de 10h00 à 12h00

Le lundi 12 janvier 2026

de 10h00 à 12h00

gratuit

Entrée côté Ménilmontant :

28, Bd de Ménilmontant 75020 Paris

Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 10 ans.

Cimetière du Père-Lachaise 16, rue du Repos 75020 Paris

https://gaetanhachette.fr/ https://www.facebook.com/gaetanhach/ https://www.facebook.com/gaetanhach/