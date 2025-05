Oiseaux et dessin avec Léna Mazilu – Parc Saint-Cyr Rennes, 1 juillet 2025, Rennes.

Oiseaux et dessin avec Léna Mazilu Parc Saint-Cyr Rennes Mardi 1 juillet, 15h00, 17h00 entrée libre

Un atelier pour découvrir les oiseaux en compagnie de Léna Mazilu, autrice et illustratrice de Birdie Memory.

À partir de ses livres (Écoute les oiseaux et Écoute les oiseaux des villes), apprenez à observer et reproduire les oiseaux qui peuplent nos villes et le parc Saint Cyr. Une belle initiation à l’ornithologie pour les petits et les grands dans l’écrin d’un refuge LPO.

Un atelier de 15h à 16h30 pour les adultes et un second de 17h à 18h30 pour les familles.

Rdv au parc Saint-Cyr.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-01T15:00:00.000+02:00

Fin : 2025-07-01T18:30:00.000+02:00

Parc Saint-Cyr rue Papu 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35000 Ille-et-Vilaine