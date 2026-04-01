Nantoux

Oiseaux et flore printanière

Salle des fêtes de Nantoux Nantoux Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 09:30:00

fin : 2026-04-18 13:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Promenade naturaliste sur les chemins de randonnée autour de Nantoux dans les pelouses sèches et les bois. .

Salle des fêtes de Nantoux Nantoux 21190 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté communication@shna.fr

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English : Oiseaux et flore printanière

L’événement Oiseaux et flore printanière Nantoux a été mis à jour le 2026-04-14 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme