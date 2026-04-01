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Oiseaux et flore printanière Nantoux

Oiseaux et flore printanière Nantoux samedi 18 avril 2026.

Adresse : Salle des fêtes de Nantoux

Ville : 21190 Nantoux

Département : Côte-d'Or

Début : samedi 18 avril 2026

Fin : samedi 18 avril 2026

Heure de début : 09:30:00

Tarif :

Nantoux

Oiseaux et flore printanière

Salle des fêtes de Nantoux Nantoux Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 09:30:00
fin : 2026-04-18 13:00:00

Date(s) :
2026-04-18

Promenade naturaliste sur les chemins de randonnée autour de Nantoux dans les pelouses sèches et les bois.   .

Salle des fêtes de Nantoux Nantoux 21190 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté   communication@shna.fr

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English : Oiseaux et flore printanière

L’événement Oiseaux et flore printanière Nantoux a été mis à jour le 2026-04-14 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme

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