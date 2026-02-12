Oiseaux et légos Maison de la Nature Boult-aux-Bois

Oiseaux et légos Maison de la Nature Boult-aux-Bois mercredi 18 février 2026.

Oiseaux et légos

Maison de la Nature 5 rue de la Héronnière Boult-aux-Bois Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-18
fin : 2026-02-18

Date(s) :
2026-02-18

Construction d’oiseaux en briques, jeux sur les oiseaux et concours du plus bel oiseau réalisé Inscriptions obligatoires. Réservé aux adhérents
  .

Maison de la Nature 5 rue de la Héronnière Boult-aux-Bois 08240 Ardennes Grand Est +33 3 24 30 24 98  maisonnatureboult@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Brick-built birds, bird-related games and competition to see who can make the most beautiful bird. For members only

L’événement Oiseaux et légos Boult-aux-Bois a été mis à jour le 2026-02-10 par Ardennes Tourisme