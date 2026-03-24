Oiseaux et nature de la Réserve Naturelle Route du Vieux Port Les Portes-en-Ré
Oiseaux et nature de la Réserve Naturelle Route du Vieux Port Les Portes-en-Ré mercredi 1 avril 2026.
Oiseaux et nature de la Réserve Naturelle
Route du Vieux Port Maison du Fier Les Portes-en-Ré Charente-Maritime
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-01 09:30:00
fin : 2026-04-10 12:00:00
Date(s) :
2026-04-01 2026-04-08 2026-04-10 2026-04-13 2026-04-17 2026-04-20 2026-04-24 2026-04-29
Sortie nature encadrée par la LPO.
Partez à la rencontre des oiseaux (identification, modes de vie, migration), de la nature et des paysages des marais. En bordure de la Réserve Naturelle de Lilleau des Niges.
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Route du Vieux Port Maison du Fier Les Portes-en-Ré 17880 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 29 50 74 lpo.iledere@lpo.fr
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English :
Nature outing supervised by the LPO.
Learn about birds (identification, lifestyles, migration), nature and the marsh landscape. On the edge of the Lilleau des Niges Nature Reserve.
L’événement Oiseaux et nature de la Réserve Naturelle Les Portes-en-Ré a été mis à jour le 2026-03-24 par Echappées Nature Département de la Charente-Maritime
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