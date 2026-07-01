Oiseaux et Nature de la Réserve Naturelle, Maison du Fier, Les Portes-en-Ré

Informations pratiques

Oiseaux et Nature de la Réserve Naturelle 9 – 27 juillet Maison du Fier Charente-Maritime

Réservation obligatoire. Tarif plein : 12e / Tarif réduit : 7e

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-09T09:00:00+02:00 – 2026-07-09T11:30:00+02:00

Fin : 2026-07-27T09:00:00+02:00 – 2026-07-27T11:30:00+02:00

Sur le sentier qui longe la Réserve Naturelle, vous cheminerez à travers les marais dans une atomsphère unique, caractéristique des zones humides côtières. Guidés par un oeil ornithologue vous découvrirez une mosaïque d’habitats et son cortège d’espèces animales et végétales. A chaque saison, à chaque heure de la journée, le paysage évolue et la nature offre son lots de surpises. Un couple de Sternes en parade nuptiale, l’envol des jeunes Avocettes, le retour des Courlis cendrés, le passage furtif du Balbuzard pêcheur en transit, le regroupement des limicoles à marée haute etc.

Cette sortie donne à voir également les différents enjeux de préservation d’un espace naturel à travers le rôle des gestionnaires de la Réserve Naturelle Lilleau des Niges.

Inscriptions obligatoires.

Jumelles prêtées pour la durée de la sortie.

Maison du Fier Route du Vieux-port Les Portes-en-Ré 17880 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 46 29 50 74 »}, {« type »: « email », « value »: « lpo.iledere@lpo.fr »}]

Sortie nature encadrée par la LPO aux abords de la Réserve Naturelle Lilleau des Niges. Partez à la rencontre d’un écosystème unique au coeur des marais de l’Île de Ré.

LPO France