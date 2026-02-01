Oiseaux et Nature des Marais d’Ars Ars-en-Ré

Oiseaux et Nature des Marais d’Ars

Port d’Ars Ars-en-Ré Charente-Maritime

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif réduit

enfts, étudts, demandeurs d’emplois, pers. situation handi.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20 14:30:00

fin : 2026-02-20 17:00:00

Date(s) :

2026-02-20

Découverte des Marais d’Ars.

Partez à la rencontre des oiseaux (identification, modes de vie, migration), de la nature et des paysages des marais.

.

Port d’Ars Ars-en-Ré 17590 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 29 50 74 lpo.iledere@lpo.fr

English :

Discover the Marais d’Ars.

Learn about birds (identification, lifestyles, migration), nature and the marsh landscape.

