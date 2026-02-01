Oiseaux et Nature des Marais d’Ars Ars-en-Ré
Oiseaux et Nature des Marais d’Ars Ars-en-Ré vendredi 20 février 2026.
Oiseaux et Nature des Marais d’Ars
Port d’Ars Ars-en-Ré Charente-Maritime
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif réduit
enfts, étudts, demandeurs d’emplois, pers. situation handi.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-20 14:30:00
fin : 2026-02-20 17:00:00
Date(s) :
2026-02-20
Découverte des Marais d’Ars.
Partez à la rencontre des oiseaux (identification, modes de vie, migration), de la nature et des paysages des marais.
.
Port d’Ars Ars-en-Ré 17590 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 29 50 74 lpo.iledere@lpo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discover the Marais d’Ars.
Learn about birds (identification, lifestyles, migration), nature and the marsh landscape.
L’événement Oiseaux et Nature des Marais d’Ars Ars-en-Ré a été mis à jour le 2025-11-24 par Echappées Nature Département de la Charente-Maritime