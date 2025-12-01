Oiseaux et Nature des marais de La Couarde La Couarde-sur-Mer
Oiseaux et Nature des marais de La Couarde La Couarde-sur-Mer dimanche 21 décembre 2025.
Oiseaux et Nature des marais de La Couarde
Base nautique du Goisil La Couarde-sur-Mer Charente-Maritime
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif réduit
enfants, étudiants, demandeurs d’emplois et personnes en situation de handicap
Début : 2025-12-21 14:00:00
fin : 2025-12-21 16:30:00
2025-12-21
Découverte des Marais de la Couarde.
Partez à la rencontre des oiseaux (identification, modes de vie, migration), de la nature et des paysages des marais.
Base nautique du Goisil La Couarde-sur-Mer 17670 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 29 50 74 lpo.iledere@lpo.fr
English :
Discover the Marais de la Couarde.
Learn about birds (identification, lifestyles, migration), nature and the marsh landscape.
German :
Entdeckung der Marais de la Couarde.
Machen Sie sich auf den Weg, um Vögel (Identifizierung, Lebensweise, Migration), die Natur und die Landschaft der Sümpfe kennenzulernen.
Italiano :
Scoprite il Marais de la Couarde.
Imparate a conoscere gli uccelli (identificazione, stili di vita, migrazioni), la natura e i paesaggi delle paludi.
Espanol :
Descubra el Marais de la Couarde.
Conozca las aves (identificación, modos de vida, migración), la naturaleza y los paisajes de las marismas.
