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Oiseaux et Nature des marais de La Couarde La Couarde-sur-Mer

Oiseaux et Nature des marais de La Couarde La Couarde-sur-Mer mercredi 15 juillet 2026.

Adresse : Base nautique du Goisil

Ville : 17670 La Couarde-sur-Mer

Département : Charente-Maritime

Début : mercredi 15 juillet 2026

Fin : mercredi 15 juillet 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 7 7 7 Tarif réduit enfants, étudiants, demandeurs d'emplois et personnes en situation de handicap

La Couarde-sur-Mer

Oiseaux et Nature des marais de La Couarde

Base nautique du Goisil La Couarde-sur-Mer Charente-Maritime

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif réduit
enfants, étudiants, demandeurs d’emplois et personnes en situation de handicap

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 09:00:00
fin : 2026-07-15 11:30:00

Date(s) :
2026-07-15 2026-08-12

Découverte des Marais de la Couarde.
Partez à la rencontre des oiseaux (identification, modes de vie, migration), de la nature et des paysages des marais.
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Base nautique du Goisil La Couarde-sur-Mer 17670 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 29 50 74  lpo.iledere@lpo.fr

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English :

Discover the Marais de la Couarde.
Learn about birds (identification, lifestyles, migration), nature and the marsh landscape.

L’événement Oiseaux et Nature des marais de La Couarde La Couarde-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-13 par Echappées Nature Département de la Charente-Maritime