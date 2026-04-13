Oiseaux et Nature des marais de La Couarde La Couarde-sur-Mer
Oiseaux et Nature des marais de La Couarde La Couarde-sur-Mer mercredi 15 juillet 2026.
La Couarde-sur-Mer
Oiseaux et Nature des marais de La Couarde
Base nautique du Goisil La Couarde-sur-Mer Charente-Maritime
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Tarif réduit
enfants, étudiants, demandeurs d’emplois et personnes en situation de handicap
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 09:00:00
fin : 2026-07-15 11:30:00
Date(s) :
2026-07-15 2026-08-12
Découverte des Marais de la Couarde.
Partez à la rencontre des oiseaux (identification, modes de vie, migration), de la nature et des paysages des marais.
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Base nautique du Goisil La Couarde-sur-Mer 17670 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 29 50 74 lpo.iledere@lpo.fr
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English :
Discover the Marais de la Couarde.
Learn about birds (identification, lifestyles, migration), nature and the marsh landscape.
L’événement Oiseaux et Nature des marais de La Couarde La Couarde-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-13 par Echappées Nature Département de la Charente-Maritime