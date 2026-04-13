La Couarde-sur-Mer

Oiseaux et Nature des marais de La Couarde

Base nautique du Goisil La Couarde-sur-Mer Charente-Maritime

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif réduit

enfants, étudiants, demandeurs d’emplois et personnes en situation de handicap

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 09:00:00

fin : 2026-07-15 11:30:00

Date(s) :

2026-07-15 2026-08-12

Découverte des Marais de la Couarde.

Partez à la rencontre des oiseaux (identification, modes de vie, migration), de la nature et des paysages des marais.

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Base nautique du Goisil La Couarde-sur-Mer 17670 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 29 50 74 lpo.iledere@lpo.fr

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English :

Discover the Marais de la Couarde.

Learn about birds (identification, lifestyles, migration), nature and the marsh landscape.

L’événement Oiseaux et Nature des marais de La Couarde La Couarde-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-13 par Echappées Nature Département de la Charente-Maritime