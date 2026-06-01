Oiseaux et nature Edition spéciale Route du Vieux Port Les Portes-en-Ré mercredi 24 juin 2026.

Les Portes-en-Ré

Oiseaux et nature Edition spéciale

Route du Vieux Port Maison du Fier Les Portes-en-Ré Charente-Maritime

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 09:00:00

fin : 2026-07-17 11:30:00

Date(s) :

2026-06-24 2026-07-09 2026-07-17 2026-07-20 2026-07-22 2026-07-27

Sortie nature encadrée par la LPO.

Partez à la rencontre des oiseaux (identification, modes de vie, migration), de la nature et des paysages des marais ainsi que la Réserve Naturelle et ses enjeux. En bordure de la Réserve Naturelle de Lilleau des Niges.

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Route du Vieux Port Maison du Fier Les Portes-en-Ré 17880 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 29 50 74 lpo.iledere@lpo.fr

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English :

Nature walk led by the LPO.

Come discover birds (identification, lifestyles, migration), nature, and the marsh landscapes, as well as the Nature Reserve and the issues it faces. On the edge of the Lilleau des Niges Nature Reserve.

L’événement Oiseaux et nature Edition spéciale Les Portes-en-Ré a été mis à jour le 2026-06-18 par Echappées Nature / Département de la Charente-Maritime