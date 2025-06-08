Oiseaux et plantes de la pointe des Minimes avec la LPO La Rochelle

Oiseaux et plantes de la pointe des Minimes avec la LPO La Rochelle dimanche 8 juin 2025.

Oiseaux et plantes de la pointe des Minimes avec la LPO

Avenue du Lazaret (devant le restaurant Le Récif) La Rochelle Charente-Maritime

Début : 2025-06-08 17:00:00

fin : 2025-06-08

2025-06-08 2025-09-10 2025-10-23

A la découverte de la biodiversité du port !

Le Port de plaisance de La Rochelle est bien plus qu’un espace nautique c’est aussi un véritable refuge pour la biodiversité locale.

Avenue du Lazaret (devant le restaurant Le Récif) La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 12 44 nature@lpo.fr

English : Guided tour Oiseaux et plantes de la pointe des Minimes

Discover the port’s biodiversity!

The La Rochelle marina is much more than just a nautical space: it’s also a haven for local biodiversity.

German : Geführte Besichtigung Oiseaux et plantes de la pointe des Minimes

Entdecken Sie die Biodiversität des Hafens!

Der Yachthafen von La Rochelle ist mehr als nur ein Wassersportbereich: Er ist auch ein wahres Refugium für die lokale Biodiversität.

Italiano :

Scoprite la biodiversità del porto!

Il porto di La Rochelle è molto più di una semplice area nautica: è anche un rifugio per la biodiversità locale.

Espanol : Visita guiada Oiseaux et plantes de la pointe des Minimes

Descubra la biodiversidad del puerto

El puerto deportivo de La Rochelle es mucho más que una zona náutica: también es un refugio para la biodiversidad local.

