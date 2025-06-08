Oiseaux et plantes de la pointe des Minimes avec la LPO La Rochelle
Oiseaux et plantes de la pointe des Minimes avec la LPO La Rochelle dimanche 8 juin 2025.
Oiseaux et plantes de la pointe des Minimes avec la LPO
Avenue du Lazaret (devant le restaurant Le Récif) La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-06-08 17:00:00
fin : 2025-06-08
Date(s) :
2025-06-08 2025-09-10 2025-10-23
A la découverte de la biodiversité du port !
Le Port de plaisance de La Rochelle est bien plus qu’un espace nautique c’est aussi un véritable refuge pour la biodiversité locale.
.
Avenue du Lazaret (devant le restaurant Le Récif) La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 12 44 nature@lpo.fr
English : Guided tour Oiseaux et plantes de la pointe des Minimes
Discover the port’s biodiversity!
The La Rochelle marina is much more than just a nautical space: it’s also a haven for local biodiversity.
German : Geführte Besichtigung Oiseaux et plantes de la pointe des Minimes
Entdecken Sie die Biodiversität des Hafens!
Der Yachthafen von La Rochelle ist mehr als nur ein Wassersportbereich: Er ist auch ein wahres Refugium für die lokale Biodiversität.
Italiano :
Scoprite la biodiversità del porto!
Il porto di La Rochelle è molto più di una semplice area nautica: è anche un rifugio per la biodiversità locale.
Espanol : Visita guiada Oiseaux et plantes de la pointe des Minimes
Descubra la biodiversidad del puerto
El puerto deportivo de La Rochelle es mucho más que una zona náutica: también es un refugio para la biodiversidad local.
L’événement Oiseaux et plantes de la pointe des Minimes avec la LPO La Rochelle a été mis à jour le 2025-09-05 par La Rochelle Tourisme