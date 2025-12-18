Oiseaux hivernants de la Réserve de Beauguillot Réserve naturelle nationale du Domaine de Beauguillot Sainte-Marie-du-Mont

Oiseaux hivernants de la Réserve de Beauguillot

Réserve naturelle nationale du Domaine de Beauguillot Mac Gowan Road Sainte-Marie-du-Mont Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23 15:00:00

fin : 2026-01-23 17:00:00

Date(s) :

2026-01-23

Accompagné par l’animateur de la Réserve naturelle, identifiez et différenciez les oiseaux présents au Domaine de Beauguillot en hiver. Sur réservation. .

Réserve naturelle nationale du Domaine de Beauguillot Mac Gowan Road Sainte-Marie-du-Mont 50480 Manche Normandie +33 2 33 71 65 30 accueil@parc-cotentin-bessin.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Oiseaux hivernants de la Réserve de Beauguillot

L’événement Oiseaux hivernants de la Réserve de Beauguillot Sainte-Marie-du-Mont a été mis à jour le 2025-12-18 par Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin