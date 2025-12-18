Oiseaux hivernants de la Réserve de Beauguillot Réserve naturelle nationale du Domaine de Beauguillot Sainte-Marie-du-Mont
Oiseaux hivernants de la Réserve de Beauguillot Réserve naturelle nationale du Domaine de Beauguillot Sainte-Marie-du-Mont vendredi 30 janvier 2026.
Oiseaux hivernants de la Réserve de Beauguillot
Réserve naturelle nationale du Domaine de Beauguillot Mac Gowan Road Sainte-Marie-du-Mont Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-30 15:00:00
fin : 2026-01-30 17:00:00
Date(s) :
2026-01-30
Accompagné par l’animateur de la Réserve naturelle, identifiez et différenciez les oiseaux présents au Domaine de Beauguillot en hiver. Sur réservation. .
Réserve naturelle nationale du Domaine de Beauguillot Mac Gowan Road Sainte-Marie-du-Mont 50480 Manche Normandie +33 2 33 71 65 30 accueil@parc-cotentin-bessin.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Oiseaux hivernants de la Réserve de Beauguillot
L’événement Oiseaux hivernants de la Réserve de Beauguillot Sainte-Marie-du-Mont a été mis à jour le 2025-12-18 par Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin