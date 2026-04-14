Oiseaux migrateurs de la baie des Veys, La dune, Géfosse-Fontenay
Oiseaux migrateurs de la baie des Veys, La dune, Géfosse-Fontenay samedi 26 septembre 2026.
Oiseaux migrateurs de la baie des Veys 26 septembre – 19 octobre La dune Calvados
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-26T14:00:00+02:00 – 2026-09-26T16:00:00+02:00
Fin : 2026-10-19T14:00:00+02:00 – 2026-10-19T16:00:00+02:00
Avec ses vastes étendues de vasière, la baie des Veys joue un rôle primordial dans l’accueil d’oiseaux migrateurs. Ouvrez grand vos yeux (et vos oreilles!) et partez à la découverte d’un spectacle fascinant ! Peut être même aurez vous la chance d’observer des phoques…
(2-5km/2h) – Niveau 1
La dune La dunePas de descriptionGEFOSSE-FONTENAY Géfosse-Fontenay 14230 Calvados Normandie [{« type »: « email », « value »: « elan.nature.animations@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 89 11 44 01 »}]
Avec ses vastes étendues de vasière, la baie des Veys joue un rôle primordial dans l’accueil d’oiseaux migrateurs. Ouvrez grand vos yeux et vos oreilles !
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