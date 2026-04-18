Oiseaux nicheurs de la réserve de la Taute Graignes-Mesnil-Angot
Oiseaux nicheurs de la réserve de la Taute Graignes-Mesnil-Angot samedi 18 avril 2026.
Oiseaux nicheurs de la réserve de la Taute
1 Place Alphonse Voydie Graignes-Mesnil-Angot Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 09:00:00
fin : 2026-04-18 12:00:00
Date(s) :
2026-04-18
Balade d’observation à travers les Prés de Rotz à la recherche des courlis, busards, bruants… Réservation obligatoire. .
1 Place Alphonse Voydie Graignes-Mesnil-Angot 50620 Manche Normandie reservemaraistaute@gonm.org
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English : Oiseaux nicheurs de la réserve de la Taute
L’événement Oiseaux nicheurs de la réserve de la Taute Graignes-Mesnil-Angot a été mis à jour le 2026-03-18 par Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin