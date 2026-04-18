Oiseaux nicheurs de la réserve de la Taute

1 Place Alphonse Voydie Graignes-Mesnil-Angot Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 09:00:00

fin : 2026-04-18 12:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Balade d’observation à travers les Prés de Rotz à la recherche des courlis, busards, bruants… Réservation obligatoire. .

1 Place Alphonse Voydie Graignes-Mesnil-Angot 50620 Manche Normandie reservemaraistaute@gonm.org

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English : Oiseaux nicheurs de la réserve de la Taute

L’événement Oiseaux nicheurs de la réserve de la Taute Graignes-Mesnil-Angot a été mis à jour le 2026-03-18 par Parc Naturel Régional des Marais du Cotentin et du Bessin