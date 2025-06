Oiseaux nicheurs du marais de la Taute – Graignes-Mesnil-Angot 11 juillet 2025 09:00

Manche

Oiseaux nicheurs du marais de la Taute Graignes-Mesnil-Angot Manche

Début : 2025-07-11 09:00:00

fin : 2025-07-11 12:00:00

2025-07-11

Les jeunes courlis et busards commencent à s’envoler, les tariers et les bruants nourrissent leurs nichées, une effervescence à suivre dans les marais. Réservation obligatoire

Graignes-Mesnil-Angot 50620 Manche Normandie reservemaraistaute@gonm.org

English : Oiseaux nicheurs du marais de la Taute

Young curlews and harriers are starting to fledge, while auks and buntings are feeding their broods. It’s an effervescence to follow in the marshes. Reservations required

German :

Junge Brachvögel und Rohrweihen beginnen zu fliegen, Braunkehlchen und Goldammern füttern ihre Nester ein buntes Treiben, das Sie in den Sümpfen verfolgen können. Reservierung erforderlich

Italiano :

I giovani chiurli e le albanelle iniziano a volare, mentre le anatre e i passeri nutrono le loro nidiate: è tutto un fermento di attività nelle paludi. Prenotazione obbligatoria

Espanol :

Los jóvenes zarapitos y aguiluchos comienzan a emplumar, mientras que las alcas y los gorriones alimentan a sus crías. Todo es un hervidero de actividad en las marismas. Imprescindible reservar

