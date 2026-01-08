Oiseaux nicheurs et migrateurs du Lac du Der Site de Chantecoq Giffaumont-Champaubert

Oiseaux nicheurs et migrateurs du Lac du Der

Site de Chantecoq Le Champ Branlant Giffaumont-Champaubert Marne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-10

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-03-10

Durant la belle saison, nous pouvons observer plus de 170 espèces d’oiseaux migrateurs et/ou nicheurs au Lac du Der, dont une grande partie fréquente les magnifiques zones humides de la Réserve.Tout public

Site de Chantecoq Le Champ Branlant Giffaumont-Champaubert 51290 Marne Grand Est +33 6 09 79 00 37

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Oiseaux nicheurs et migrateurs du Lac du Der

During the beautiful season, we can observe more than 170 species of migratory and/or nesting birds at the Lac du Der, a large part of which frequents the magnificent wetlands of the Reserve.

