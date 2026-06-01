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Oiseaux poèmes Place de l’Église Étalondes

Oiseaux poèmes Place de l’Église Étalondes mercredi 10 juin 2026.

Lieu : Place de l'Église

Adresse : Médiathèque

Ville : 76260 Étalondes

Département : Seine-Maritime

Début : mercredi 10 juin 2026

Fin : mercredi 10 juin 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Étalondes

Oiseaux poèmes

Place de l’Église Médiathèque Étalondes Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 14:00:00
fin : 2026-06-10 16:00:00

Date(s) :
2026-06-10

Viens écrire un poème pour la personne que tu aimes. Grâce aux ailes de l’oiseau que tu auras confectionné, tes mots s’envoleront jusqu’à son coeur !
Durée 2h | Dès 6 ans | Sur inscription.   .

Place de l’Église Médiathèque Étalondes 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 86 61 08  mediatheque@etalondes.fr

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English : Oiseaux poèmes

L’événement Oiseaux poèmes Étalondes a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers

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