Oiseaux poèmes Place de l’Église Étalondes
Oiseaux poèmes Place de l’Église Étalondes mercredi 10 juin 2026.
Étalondes
Oiseaux poèmes
Place de l’Église Médiathèque Étalondes Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10 14:00:00
fin : 2026-06-10 16:00:00
Date(s) :
2026-06-10
Viens écrire un poème pour la personne que tu aimes. Grâce aux ailes de l’oiseau que tu auras confectionné, tes mots s’envoleront jusqu’à son coeur !
Durée 2h | Dès 6 ans | Sur inscription. .
Place de l’Église Médiathèque Étalondes 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 86 61 08 mediatheque@etalondes.fr
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English : Oiseaux poèmes
L’événement Oiseaux poèmes Étalondes a été mis à jour le 2026-06-01 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers
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