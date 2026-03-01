Oiseaux, premières mélodies du printemps Haguenau
Oiseaux, premières mélodies du printemps Haguenau samedi 21 mars 2026.
Oiseaux, premières mélodies du printemps
Route forestière de Schwabwiller Haguenau Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-03-21 07:00:00
fin : 2026-03-21 10:00:00
Date(s) :
2026-03-21
Le 21 mars, c’est la journée internationale des forêts ! Cette première sortie en forêt se fera au son des oiseaux.
Le 21 mars, c’est la journée internationale des forêts !
Cette première sortie en forêt se fera au son des oiseaux. Certains sont très matinaux, d’autres préfèrent faire la grasse matinée. À chacun son heure, à chacun son refrain ! Venez vous réveiller aux sons mélodieux des oiseaux du printemps et apprenez à les identifier grâce à leur chant.
Animé par la Maison de la Nature de Munchhausen.
Sortie adaptée à tous
Nombre de participants limité à 20 personnes
Inscription obligatoire, au plus tard le vendredi 20 mars à 12h 0 .
Route forestière de Schwabwiller Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 86 51 67 agendacine@gmail.com
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English :
March 21 is International Forest Day! This first forest outing will be accompanied by the sound of birds.
L’événement Oiseaux, premières mélodies du printemps Haguenau a été mis à jour le 2026-03-12 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau