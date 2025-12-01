Oiselles de la Liberté par Martine Peucker-Braun CCM Jean-Gagnant Limoges

Oiselles de la Liberté par Martine Peucker-Braun

CCM Jean-Gagnant 7 Avenue Jean Gagnant Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-01 13:00:00

fin : 2025-12-19 18:00:00

Date(s) :

2025-12-01

Il s’agit d’une dizaine d’œuvres et d’objets de l’artiste Martine PEUCKER-BRAUN. Cette exposition est présentées dans le cadre du festival Citoyennes de la Diversité .

Artiste discrète et talentueuse, formée à l’École nationale supérieure des arts décoratifs de Paris, Martine PEUCKER-BRAUN a choisi de vivre en Creuse, en symbiose avec la nature et les ateliers de tissage. Elle a exposé dans différentes villes de France et des Pays-Bas, et a aussi participé à l’exposition Les contemporaines , au Grand-Palais, à Paris. .

CCM Jean-Gagnant 7 Avenue Jean Gagnant Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 45 94 00

English : Oiselles de la Liberté par Martine Peucker-Braun

German : Oiselles de la Liberté par Martine Peucker-Braun

Italiano :

Espanol : Oiselles de la Liberté par Martine Peucker-Braun

L’événement Oiselles de la Liberté par Martine Peucker-Braun Limoges a été mis à jour le 2025-10-23 par OT Limoges Métropole