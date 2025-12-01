Oiselles de la Liberté par Martine Peucker-Braun CCM Jean-Gagnant Limoges
Oiselles de la Liberté par Martine Peucker-Braun
CCM Jean-Gagnant 7 Avenue Jean Gagnant Limoges Haute-Vienne
Il s’agit d’une dizaine d’œuvres et d’objets de l’artiste Martine PEUCKER-BRAUN. Cette exposition est présentées dans le cadre du festival Citoyennes de la Diversité .
Artiste discrète et talentueuse, formée à l’École nationale supérieure des arts décoratifs de Paris, Martine PEUCKER-BRAUN a choisi de vivre en Creuse, en symbiose avec la nature et les ateliers de tissage. Elle a exposé dans différentes villes de France et des Pays-Bas, et a aussi participé à l’exposition Les contemporaines , au Grand-Palais, à Paris. .
