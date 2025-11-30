Oizo Compagnie Ecoutilles MJC Ronceray L’Alambik! Le Mans

Oizo Compagnie Ecoutilles

MJC Ronceray L’Alambik! 47 Boulevard de la Fresnellerie Le Mans Sarthe

Début : 2025-11-30 15:00:00

fin : 2025-11-30

Dans le cadre de Le Mans Fête Noël dans les Quartiers | Genre Spectacle de théâtre d’objets sonores | Dès 3 ans | Résumé du spectacle inanimés, semble à première vue inhabité.

Deux étranges cosmonautes y posent un pied pour la première fois. Curieuses de comprendre où elles ont atterri, elles tentent par une approche sonore, tactile et visuelle d’appréhender les mystérieux objets qui jonchent le sol de cet astre. Du caillou, à l’organe, en passant par l’œuf, ces sculptures se révèlent à leurs yeux, leurs mains et leurs oreilles.

À la fois objets d’études, supports d’éveils et de narrations, ces pièces en céramique les intriguent ! Que renferment-elles ? D’où viennent-elles ? Qu’ont-elles à nous raconter ? |

Dimanche 30 novembre. 2 séances à 15h et 17h (45 min). Lieu du spectacle MJC Ronceray L’Alambik! | Réservations obligatoires au 02 43 72 52 22 (possible à partir du 17 novembre). .

