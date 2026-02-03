Oizo Festival la tête dans les nuages Espace Franquin Angoulême
Oizo Festival la tête dans les nuages
Espace Franquin 1 bd Berthelot Angoulême Charente
Tarif : 13 – 13 – 13 EUR
Début : 2026-03-07 10:30:00
fin : 2026-03-07
2026-03-07
Convoquant l’art de la céramique, le clown et la création sonore, OIZO dessine une parenthèse de douceur sur une planète imaginaire peuplée objets à priori inanimés.
Espace Franquin 1 bd Berthelot Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 61 61 infos@theatre-angouleme.org
English :
Invoking ceramic art, clowning and sound creation, OIZO draws a gentle parenthesis on an imaginary planet populated by seemingly inanimate objects.
