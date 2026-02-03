Oizo Festival la tête dans les nuages Espace Franquin Angoulême

Oizo Festival la tête dans les nuages

Espace Franquin 1 bd Berthelot Angoulême Charente

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 10:30:00

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-03-07

Convoquant l’art de la céramique, le clown et la création sonore, OIZO dessine une parenthèse de douceur sur une planète imaginaire peuplée objets à priori inanimés.

Espace Franquin 1 bd Berthelot Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 61 61 infos@theatre-angouleme.org

English :

Invoking ceramic art, clowning and sound creation, OIZO draws a gentle parenthesis on an imaginary planet populated by seemingly inanimate objects.

