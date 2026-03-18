Ojja tunisienne

14 place du Général Faidherbe Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 15:00:00

fin : 2026-05-16 17:00:00

Date(s) :

2026-05-16

En l’honneur de la Saison Méditerrannée 2026 qui met en valeur la richesse et la diversité des cultures méditerranéennes, découvrez les saveurs du Maghreb et apprenez à cuisiner avec Miéline.

Vous connaissez peut-être le restaurant Miéline, vous avez peut-être eu l’occasion de déguster son brunch à la Condition Publique en 2026 elle vous partage ses recettes. En mai direction la Tunisie pour réaliser, et déguster, l’emblématique Ojja.

**À partir de 10 ans.**

En l’honneur de la Saison Méditerrannée 2026 qui met en valeur la richesse et la diversité des cultures méditerranéennes, découvrez les saveurs du Maghreb et apprenez à cuisiner avec Miéline.

Vous connaissez peut-être le restaurant Miéline, vous avez peut-être eu l’occasion de déguster son brunch à la Condition Publique en 2026 elle vous partage ses recettes. En mai direction la Tunisie pour réaliser, et déguster, l’emblématique Ojja.

**À partir de 10 ans.** .

14 place du Général Faidherbe Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 28 33 48 33 billetterie@laconditionpublique.com

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English :

In honor of the 2026 Mediterranean Season, which highlights the richness and diversity of Mediterranean cultures, discover the flavors of the Maghreb and learn to cook with Miéline.

You may have heard of Miéline’s restaurant, or enjoyed her brunch at the Condition Publique: in 2026, she’ll be sharing her recipes with you. In May, we’re off to Tunisia to make and taste the emblematic Ojja.

**Ages 10 and up

L’événement Ojja tunisienne Roubaix a été mis à jour le 2026-03-18 par Hauts-de-France Tourisme