OK Chorale : concert-apéro Archives départementales du Tarn-et-Garonne Montauban

OK Chorale : concert-apéro Archives départementales du Tarn-et-Garonne Montauban dimanche 21 septembre 2025.

OK Chorale : concert-apéro Dimanche 21 septembre, 11h30 Archives départementales du Tarn-et-Garonne Tarn-et-Garonne

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T11:30:00 – 2025-09-21T12:30:00

Fin : 2025-09-21T11:30:00 – 2025-09-21T12:30:00

Concert-apéro

Dans le jardin arboré des Archives, à l’heure de l’apéro (des planches apéritives seront proposées par un food-truck), venez profiter d’un bel intermède musical et convivial avec Ok Chorale.

Emmenée par Cécile Perfetti alias « La Bedoune », une fine équipe de 35 choristes interprète avec brio un répertoire drôle, émouvant, groovy, mêlant chanson française, anglaise et même du blues. Ils sont atypiques, sympathiques et les écouter vous donne une irrésistible envie de chanter avec eux. Alors, que vous soyez en pause entre deux activités de découverte ou tout spécialement venus pour les écouter, laissez-vous embarquer par ce voyage musical et régalez-vous !

Concert proposé en partenariat avec la SMAC Le Rio Grande

Archives départementales du Tarn-et-Garonne 14 avenue du 10e dragon, 82000 Montauban, France Montauban 82000 Villebourbon Tarn-et-Garonne Occitanie +33563034618 http://www.archives82.fr

Concert-apéro

© Ok Chorale