OK CORRAL – HALLOWEEN 2025 – OK CORRAL Cuges Les Pins

OK CORRAL – HALLOWEEN 2025 Début : 2025-10-20 à 08:00. Tarif : – euros.

OK CORRAL – HALLOWEEN 2025Billet daté, valable du 18 octobre au 02 novembre 2025. Selon ouverture du parc. Dès le premier week-end d’octobre, il se produit un phénomène étrange à OK CORRAL… Le parc se métamorphose aux couleurs et aux sons d’Halloween. Le personnel se transforme en monstre et les visiteurs les rejoignent avec leurs costumes les plus atroces afin de se fondre dans la parade.3 attractions spécifiques Halloween sont ouvertes de 13h à 17h00 pour l’occasion :- La maison de Casper, où de gentilles sorcières racontent des histoires aux enfants et leur offrent des bonbons.- Le Passage vers l’Enfer pour les plus courageux, qui offre bon nombre d’effets spéciaux, des plus horribles.- Les Méandres du Docteur Lozano pour les personnes averties, qui, entre vortex, personnages réels et hémoglobine, vous garantit des nuits blanches !Mais le plus surprenant est lorsque l’équipe de spectacles présente son show Halloween et vous entraine durant près d’une heure, dans des histoires effrayantes, mêlées de cascades, d’effets spéciaux.Garantissez votre visite ! place limitée – Billet daté du jour que vous sélectionnez lors de votre achat, pour une visite entre le 19 octobre au 03 novembre, valable uniquement le jour choisi- Gratuit pour les enfants de -1m chaussés – billet non remboursable, non modifiable en cas de non utilisation.

OK CORRAL RN 8 – 13780 Cuges Les Pins 13