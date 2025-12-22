OK ! PODIUM • Asphalte Bucolique, Les écuries, pôle culturel de Lorge Caen

OK ! PODIUM • Asphalte Bucolique

Les écuries, pôle culturel de Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 19:00:00

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

A la croisée des routes qui se rejoignent ou se séparent, un rock rustique où poussent des fleurs tant sacrées que maudites. Une musique minimaliste, une basse et un violon alto, entremêlés dans les graves, accompagnant des textes teintés de poésie, un brin d’herbe et de moutarde rivalisant les champs de colza. La parole à la Nature, celle qui soulève le goudron et reprend ses droits, celle qui résiste ; celle qui rendra l’asphalte bucolique !

François Lenoir • Musicien .

Les écuries, pôle culturel de Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 83 20 35 contact@amavada.com

English :

At the crossroads of roads that meet or separate, a rustic rock where flowers both sacred and accursed grow. Minimalist music, bass and alto violin, intertwined in the lower registers, accompany lyrics tinged with poetry, a blade of grass and mustard rivaling…

