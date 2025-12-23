OK ! PODIUM • Balles perdues, Les écuries, pôle culturel de Lorge Caen

OK ! PODIUM • Balles perdues

Les écuries, pôle culturel de Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 19:00:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Bercés par la chanson française, les mots et la poésie se mêlent à une musique pop rock parfois douce, planante, parfois rugueuse ou mystérieuse. En ligne de mire que ces Balles Perdues vous bousculent, vous interrogent et surtout vous touchent en plein cœur.

Qu’est ce qu’un Ok ! Podium ?

Une tribune et une scène ouverte qui accueillent un projet musical récent.

C’est le lieu et le moment des premiers concerts ou des toutes premières fois pour certains morceaux. Un bon moyen d’allumer la mèche de la fièvre du samedi soir.

Anthony LARNAUD • Chant

David LEHERICEY • Guitares

Sébastien BOUVIER • Guitare, Piano, Chœurs, Saxo

Mickaël PIQUET • Basse

Frédéric GUET • Batterie .

Les écuries, pôle culturel de Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 83 20 35 contact@amavada.com

English : OK ! PODIUM • Balles perdues

Lulled by French chanson, words and poetry mingle with pop-rock music that’s at times gentle, soaring, at times rough and mysterious. Their aim is to make these Balles Perdues shake you up, question you and, above all, touch your heart.

