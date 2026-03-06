OK SUBTIL ET LES VULVES ATOMIQUES Nouveau Studio Théâtre Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-03-27 20:00 – 21:30

Gratuit : non À partir de 8€ Réservations sur helloasso.Public averti. Tout public

En résidence de recherche du 23 au 27 mars au Nouveau Studio Théâtre, Marc-Alexandre Gourreau, Elisabeth André et Anais Gallard vous proposent un show explosif composé de techno débile, de performances burlesques et d’images décadentes, un genre de one man Show techno dans une boite de nuit punk avec des performeuses stylées et un peu cinglées…C’est un concert électro porté par un genre de David Guetta en claquettes chaussettes, un vrai mec qui dit des trucs des fois qui sont forts et qui font réfléchir et on croit qu’il dit des trucs et en fait il dit des trucs encore plus profond, tu vois ? Un vrai mec qu’à des choses à dire ! Invité.es par Maryne Lanaro, Collectif Grand Dehors.

Nouveau Studio Théâtre Hauts-Pavés – Saint-Félix Nantes 44000

02 51 86 13 06 https://www.nouveaustudiotheatre.com/ resa.nouveaustudiotheatre@gmail.com 0251861306 https://www.nouveaustudiotheatre.com/ok-subtil-vulves-atomiques



