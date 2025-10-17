OK Subtil et les Vulves Atomiques Wattignies (Le) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-10-17 20:00 –

Gratuit : oui Tout public

Un concert électro porté par un genre de David Guetta en claquettes chaussettes…C’est con, c’est gratuit, et c’est cadeau.???? Musique : techno débile & burlesque

Wattignies (Le) Île de Nantes Nantes 44200

07 88 39 72 83 https://www.facebook.com/WattigniesNantesOfficiel/?locale=fr_FR