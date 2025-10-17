OK Subtil et les Vulves Atomiques Wattignies (Le) Nantes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-17T20:00:00 – 2025-10-17T20:30:00

Fin : 2025-10-17T20:30:00 – 2025-10-17T23:00:00

Un concert électro porté par un genre de David Guetta en claquettes chaussettes…

C’est con, c’est gratuit, et c’est cadeau.

Musique : techno débile & burlesque

Wattignies (Le) 13 bd des Martyrs Nantais de la Résistance, Nantes Nantes 44200 Île de Nantes Loire-Atlantique Pays de la Loire

Ok Subtil et les Vulves Atomiques, c’est un show explosif composé de techno débile, de performances burlesques et d’images décadentes. show explosif Concert