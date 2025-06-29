OKA La Merise Trappes

OKA La Merise Trappes mercredi 10 décembre 2025.

OKA 10 – 12 décembre La Merise Yvelines

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-10T10:30:00 – 2025-12-10T11:00:00

Fin : 2025-12-12T15:15:00 – 2025-12-12T15:45:00

OKA est une invitation à porter un autre regard sur la nature qui nous entoure.

Deux musiciens-chanteurs puisent dans les racines des musiques du monde et plongent les spectateurs dans des ambiances inspirées de la forêt, à la rencontre d’un monde sauvage à la limite du visible.

Installés sur des îlots au cœur de l’espace scénique, petits et grands, au gré de leurs envies, peuvent participer au geste artistique, s’emparer d’objets évocateurs d’une nature imaginaire ou simplement se laisser porter par les voix et la musique.

« Faire partie d’un tout ? Rendre perceptible notre relation à la nature, au vivant ? C’est ce que réussit ce « concert-paysage », comme le définit joliment la compagnie du Porte-Voix, tant dans sa forme, immersive, que dans son propos. » TTT – Télérama

https://vimeo.com/872528763

Direction artistique : Florence Goguel

Interprétation et musique : Gonzalo Campo et Florence Goguel

Scénographie et costumes : Marlène Rocher

Construction décors : Tatiana Cotte, Patrice Balandreaud et Jean-Luc Priano

Régie : Lonni Zapha

Compagnie du Porte-Voix – Florence Goguel musique petite enfance

Christophe Raynaud de Lage