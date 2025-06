Oka La Criée Théâtre National de Marseille Marseille 7e Arrondissement 15 novembre 2025 07:00

Il s’agit de refaire connaissance approcher les habitants de la Terre, humains compris, comme dix millions de manières d’être vivant.Enfants

En cette journée d’automne, emporté-es par le vent, venez garnir vos paniers d’histoires alléchantes! Ateliers, visites, jeux musique et spectacles, avec en bonus une boum géante pour gigoter et s’amuser.



A 9h30 et 11h un éveil des sens avec Oka, un concert immersif pour les tout petits de 6 mois à 3 ans. Et à 16h une note écologique avec « Je suis trop vert », l’aventure d’un collégien en classe verte, dès 8 ans.









Concert immersif pour les tout-petits, OKA nous invite à parcourir un paysage sensoriel poétique et joyeux pour explorer les liens qui unissent les humains et la nature.







Chez certains Amérindiens, les ocas sont des constructions collectives, de grandes maisons communes qui forment des îlots de vie humaine au cœur de la nature. La compagnie du Porte-Voix a repris cette image et c’est sur des îlots de feutres disposés au sol que le public est invité à s’installer. Le plateau, éclairé par des galets

lumineux et parsemé de pommes de pains et de voiles colorées, devient un univers enveloppant, un petit monde sauvage dont nous ne sommes pas spectateurs et spectatrices mais partie prenante.







Les deux musicien·nes recréent avec leurs nombreux et merveilleux instruments les sons de la forêt, nous invitent à apprendre à parler hibou , à sentir d’où vient le vent ou à tisser, telle une araignée. Il est possible de bouger, toucher, danser… ou juste de se laisser porter par ce voyage sensible dont les plus grands percevront la dimension philosophique.









Avec Gonzalo Campo et Florence Goguel, Cie Le Porte-Voix. .

La Criée Théâtre National de Marseille 30 quai de Rive Neuve

Marseille 7e Arrondissement 13007 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

It’s all about getting to know each other again: approaching the Earth’s inhabitants, including humans, as ten million different ways of being alive.

German :

Es geht darum, sich neu kennenzulernen: sich den Bewohnern der Erde, einschließlich der Menschen, als zehn Millionen Arten, am Leben zu sein, zu nähern.

Italiano :

Si tratta di tornare a conoscersi: avvicinarsi agli abitanti della Terra, compresi gli esseri umani, come dieci milioni di modi diversi di essere vivi.

Espanol :

Se trata de volver a conocerse: acercarse a los habitantes de la Tierra, incluidos los humanos, como a diez millones de formas distintas de estar vivos.

