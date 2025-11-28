Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

OKéDAQ MJC Château-Chinon (Ville)

OKéDAQ

OKéDAQ MJC Château-Chinon (Ville) vendredi 28 novembre 2025.

OKéDAQ

MJC Avenue Vauban Château-Chinon (Ville) Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-28 18:00:00
fin : 2025-11-28 22:00:00

Date(s) :
2025-11-28

OKéDAQ A partir de 18h MJC de Château-Chinon avenue Vauban. Soirée de soutien à l’association Peïraô organisée par les apprenants du DAQ 2.0. Spectacle, concerts, chants du monde, Rap, Rock, Afrobeat. Petite restauration. Fripe.   .

MJC Avenue Vauban Château-Chinon (Ville) 58120 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté   contact@peirao.org

English : OKéDAQ

German : OKéDAQ

Italiano :

Espanol :

L’événement OKéDAQ Château-Chinon (Ville) a été mis à jour le 2025-11-08 par OT Morvan Sommets et Grands Lacs