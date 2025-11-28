OKéDAQ MJC Château-Chinon (Ville)

OKéDAQ

MJC Avenue Vauban Château-Chinon (Ville) Nièvre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-28 18:00:00

fin : 2025-11-28 22:00:00

Date(s) :

2025-11-28

OKéDAQ A partir de 18h MJC de Château-Chinon avenue Vauban. Soirée de soutien à l’association Peïraô organisée par les apprenants du DAQ 2.0. Spectacle, concerts, chants du monde, Rap, Rock, Afrobeat. Petite restauration. Fripe. .

MJC Avenue Vauban Château-Chinon (Ville) 58120 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté contact@peirao.org

