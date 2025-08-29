Okilélé Rue de Boisgelin Pleubian

Rue de Boisgelin Centre Culturel Le Sillon Pleubian Côtes-d’Armor

Début : 2026-03-06 14:30:00

2026-03-06

Séances scolaires uniquement.

Et c’est pour qui ? Pour les petits et grands, amateurs de cinéma ou fan de l’œuvre de Claude Ponti. Parce qu’on a tous en nous une part d’Okilélé. Tout public dès 4 ans

Un enfant part se cacher dans le sous-sol de la maison familiale. Préoccupé et triste, il reste à l’écart sans donner d’explication. Pour lui venir en aide, son père plonge dans ses souvenirs d’enfance et lui raconte l’histoire d’Okilélé au milieu d’objets qui prennent vie. Okilélé est un petit personnage qui gênait partout où il se trouvait. Mais croyez-vous qu’il se laissa faire ? Non. C’est le début d’une grande aventure et d’un très beau voyage…

En transposant l’album Okilélé de Claude Ponti dans une forme théâtrale, le Collectif Quatre Ailes mêle mots, images, théâtre noir et d’objets et marionnettes vidéo. Il propose aux enfants un spectacle sur la difficile question de comment grandir et vivre lorsqu’on se sent rejeté ? .

