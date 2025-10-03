OKLM : Paye ta fête d’Halloween Bibliothèque Assia Djebar Paris

Sans inscription, pour les 12-18 ans

Début : 2025-10-03T17:30:00 – 2025-10-03T19:00:00

Paye ta fête ! Un temps de préparation de la fête d’Halloween du 31 octobre, tous les vendredis d’octobre, à 17h30.

Trouver un thème flippant, fabriquer une déco terrifiante, imaginer des animations délirantes, faire une liste de courses démoniaque, préparer un buffet infernal et… animer la soirée bien sûr ! Bref y’a du taf ! Alors rejoins la team «Paye ta fête !», organise la meilleure fête d’Halloween du quartier et deviens VIP le temps d’un after de folie !

Bibliothèque Assia Djebar 1 Rue Reynaldo Hahn, 75020 Paris, France

