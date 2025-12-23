OK!PODIUM • Hatchetface, Les écuries, pôle culturel de Lorge Caen

OK!PODIUM • Hatchetface

Les écuries, pôle culturel de Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 19:00:00

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Formé en 2022, Hatchet Face est un groupe rock/ new wave composé de cinq membres. Ensemble, ils produisent une musique tantôt énergique, tantôt psychédélique, qui s’inspire de groupes tels que The B-52’s, Talking Heads, Pixies ou même du cinéma de John Waters. Quelques titres du groupe sont d’ailleurs disponibles à l’écoute sur Bandcamp, histoire de vous donner un aperçu. Néanmoins, un concert de Hatchet Face reste le meilleur moyen de découvrir leur musique à la fois vintage, fun et futuriste, s’incluant de fait au renouveau de la scène post-punk sans toutefois en partager tous les critères.

Qu’est ce qu’un Ok ! Podium ?

Une tribune et une scène ouverte qui accueillent un projet musical récent.

C’est le lieu et le moment des premiers concerts ou des toutes premières fois pour certains morceaux. Un bon moyen d’allumer la mèche de la fièvre du samedi soir.

Lizzy Traumadoll • Chant

Blank Frank • Basse

Mr Eggman • batterie

Gugu Gajub • Guitare/claviers

Hatchet Baker • Trompette/claviers .

Les écuries, pôle culturel de Lorge 9 Rue Neuve Bourg l’Abbé Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 83 20 35 contact@amavada.com

English : OK!PODIUM • Hatchetface

Formed in 2022, Hatchet Face is a five-piece rock/new wave band. Together, they produce a sometimes energetic, sometimes psychedelic sound inspired by bands such as The B-52’s, Talking Heads, Pixies and even the films of John Waters.

