OKTAN L’AVENTURE POLAIRE, DOCUMENTAIRE ET RENCONTRE Nébian

Rue du Professeur Calmette Nébian Hérault

Début : 2026-01-30

fin : 2026-01-30

2026-01-30

Documentaire sur l’aventure et les mésaventures polaires d’un père, ses deux fils et un copain d’enfance, dans le cercle arctique, filmé par les aventuriers eux-mêmes et réalisé par Lisba.

La projection sera suivie d’une rencontre-discussion avec les aventuriers.

Tout Public, gratuit, sur inscription

Durée du documentaire 35 min

Suivi d’un échange avec les aventuriers. En partenariat avec Norrsken Expé. .

English :

Documentary about the polar adventures and misadventures of a father, his two sons and a childhood friend.

