Oktobarfest #8 Rodemack

Oktobarfest #8 Rodemack samedi 27 septembre 2025.

Oktobarfest #8

Place de la Fontaine Rodemack Moselle

Début : Samedi 2025-09-27 15:00:00

fin : 2025-09-27 23:00:00

2025-09-27

Vivez l’ambiance bavaroise à Rodemack avec l’OktobarFest !

Au programme bières artisanales locales (dont la cuvée spéciale), hot-dogs, grompers, crêpes, bretzels…

Animations festives musique bavaroise, DJ, tournoi de bras de fer, tombola.

Venez costumé(s) pour une soirée conviviale et pleine de bonne humeur !Tout public

Place de la Fontaine Rodemack 57570 Moselle Grand Est +33 3 82 51 25 01 contact@avp-rodemack.fr

English :

Experience the Bavarian atmosphere in Rodemack with the OktobarFest!

On the program: local craft beers (including the special cuvée), hot dogs, grompers, pancakes, pretzels?

Festive entertainment: Bavarian music, DJ, arm-wrestling tournament, tombola.

Come in costume for a fun-filled evening!

German :

Erleben Sie die bayerische Atmosphäre in Rodemack mit dem OktobarFest!

Auf dem Programm stehen: lokale handwerklich gebraute Biere (darunter der Spezialcuvée), Hotdogs, Grompers, Crêpes, Brezeln?

Festliche Unterhaltung: bayerische Musik, DJ, Armdrücker-Turnier, Tombola.

Kommen Sie kostümiert, um einen geselligen Abend voller guter Laune zu erleben!

Italiano :

Vivete l’atmosfera bavarese a Rodemack con l’OktobarFest!

In programma: birre artigianali locali (compresa la cuvée speciale), hot dog, gromper, frittelle, pretzel?

Intrattenimento festivo: musica bavarese, DJ, torneo di braccio di ferro, tombola.

Venite in costume per una serata all’insegna del divertimento!

Espanol :

¡Vive el ambiente bávaro en Rodemack con el OktobarFest!

En el programa: cervezas artesanales locales (incluida la cuvée especial), perritos calientes, grompers, tortitas, pretzels..

Animación festiva: música bávara, DJ, torneo de pulsos, tómbola.

Venga disfrazado y disfrute de una velada llena de diversión

L’événement Oktobarfest #8 Rodemack a été mis à jour le 2025-09-13 par OT CATTENOM ET ENVIRONS