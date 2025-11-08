Oktobaulefest Fête de la bière Baule

Oktobaulefest Fête de la bière

Espace Gérard Daumard Baule Loiret

Début : 2025-11-08 18:30:00

fin : 2025-11-08 23:59:00

2025-11-08

Meung-sur-Loire et Baule se mettent en mode Oktoberfest à la sauce locale !

Préparez vos gosiers et vos zygomatiques, car Meung-sur-Loire et Baule se mettent en mode Oktoberfest à la sauce locale. Bienvenue au 1er OktoBaulefest !

Une première historique le club de football l’Étoile Sportive Meung Baule s’associe avec L’Embouchure (Association multiculturelle bauloise). Le ballon rond et la culture se disent oui et célèbrent leur union autour d’une pinte romantique dans un bon bain de mousse. .

Espace Gérard Daumard Baule 45130 Loiret Centre-Val de Loire

English :

Meung-sur-Loire and Baule go Oktoberfest with a local twist!

German :

Meung-sur-Loire und Baule versetzen sich in den Oktoberfestmodus mit lokaler Note!

Italiano :

Meung-sur-Loire e Baule si danno all’Oktoberfest con un tocco locale!

Espanol :

Meung-sur-Loire y Baule celebran la Oktoberfest con un toque local

