Oktober Elsass’Fascht Wattwiller

Lieudit du Hirtzenstein Domaine du HIRTZ Wattwiller Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-11-01 19:00:00

2025-11-01

Le Domaine du Hirtz fête l’Oktober Elsass’Fascht le 1er novembre à Wattwiller ! DJ, menu terroir, concours de costumes et ambiance bavaro-alsacienne au programme. Réservez vite votre place !

Le samedi 1er novembre 2025, le Domaine du Hirtz à Wattwiller vous invite à vivre une soirée festive et décalée aux accents d’Alsace et de Bavière avec son Oktober Elsass’Fascht !

Dans l’ambiance chaleureuse du Chalet, préparez-vous à une nuit de musique, de convivialité et de gastronomie. DJ Pacos fera monter la température avec ses sets entraînants, pendant que les convives savoureront un menu généreux aux saveurs du terroir Jarret sauce du chef & choucroute ou Spaetziflette au munster et champignons, suivi d’une tarte maison ou d’une forêt noire.

Costumes bavarois de rigueur ! Un concours de déguisements récompensera les plus beaux Dirndl, Lederhose ou tenues alsaco-festives. Et pour que chacun puisse trinquer dans la bonne humeur, la bière sans alcool est aussi de la fête.

Une soirée gourmande, festive et résolument alsacienne, idéale pour prolonger l’esprit d’octobre dans une ambiance authentique et bon enfant ! .

Lieudit du Hirtzenstein Domaine du HIRTZ Wattwiller 68700 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 81 00 00 contact@domaineduhirtz.com

English :

Domaine du Hirtz celebrates Oktober Elsass?Fascht on November 1 in Wattwiller! DJ, local menu, costume contest and Bavarian-Alsatian atmosphere on the program. Reserve your place now!

German :

Die Domaine du Hirtz feiert die Oktober Elsass?Fascht am 1. November in Wattwiller! DJ, regionales Menü, Trachtenwettbewerb und bayerisch-elsässische Stimmung stehen auf dem Programm. Reservieren Sie schnell Ihren Platz!

Italiano :

Il Domaine du Hirtz festeggia l’Oktober Elsass?Fascht il 1° novembre a Wattwiller! In programma DJ, menu locale, gara di costumi e atmosfera bavarese-alsaziana. Prenotate subito il vostro posto!

Espanol :

El Domaine du Hirtz celebra la Oktober Elsass?Fascht el 1 de noviembre en Wattwiller DJ, menú local, concurso de disfraces y ambiente bávaro-alsaciano en el programa. ¡Reserve ya su plaza!

